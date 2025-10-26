Advertisement

لبنان

بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت

Lebanon 24
26-10-2025 | 19:08
في إنجاز طبيبي استثنائي تمكن طبيب لبناني من انقاذ طفل ألماني من الموت أصيب بحادث مروّع خلال عطلة عائلية في المكسيك. فما القصة؟
التفاصيل عبر الفيديو المرفق أعلاه.
 

لبنان

فيديو

المكسيك

بيبي

تابع
فيديو
