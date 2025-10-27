مسؤول إسرائيلي: هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان

قال لإسرائيل في إن دولا من المنطقة وأخرى بعيدة جغرافيا ستنضم في الأشهر المقبلة إلى اتفاقات إبراهيم.

وخلال لقاء له مع رؤساء بلديات ومجالس إقليمية في مؤتمر الكيرن كييمت في أميركا (KKL-USA)، أوضح أوفير أكونيس قائلا: "في الأشهر المقبلة سنسمع إعلانات إيجابية من دول في منطقتنا، وأيضًا من دول أبعد، ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم. إنها فرصة اقتصادية هائلة لدولة بأكملها"، معتبرا أن انضمام هذه الدول لاتفاقيات السلام يعتبر "فرصة اقتصادية ضخمة" لبلاده.

كما وحين حذر أكونيس من لهذه التطورات قائلا: "في مقابل تقدم مسار التطبيع، هناك تسليح متزايد لحزب الله في ، ووجود مقاتلين مسلحين من داخل غزة. المرحلة الثانية من الاتفاق هي نزع سلاح غزة وتفكيك ترسانة حماس بالكامل، وسنصرّ على تحقيق ذلك حتى النهاية". (روسيا اليوم)