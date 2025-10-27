25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسؤول إسرائيلي: هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
القنصل العام
لإسرائيل في
نيويورك
أوفير أكونيس
إن دولا من المنطقة وأخرى بعيدة جغرافيا ستنضم في الأشهر المقبلة إلى اتفاقات إبراهيم.
Advertisement
وخلال لقاء له مع رؤساء بلديات ومجالس إقليمية في مؤتمر الكيرن كييمت في أميركا (KKL-USA)، أوضح أوفير أكونيس قائلا: "في الأشهر المقبلة سنسمع إعلانات إيجابية من دول في منطقتنا، وأيضًا من دول أبعد، ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم. إنها فرصة اقتصادية هائلة لدولة
إسرائيل
بأكملها"، معتبرا أن انضمام هذه الدول لاتفاقيات السلام يعتبر "فرصة اقتصادية ضخمة" لبلاده.
كما وحين حذر أكونيس من
الجانب الآخر
لهذه التطورات قائلا: "في مقابل تقدم مسار التطبيع، هناك تسليح متزايد لحزب الله في
لبنان
، ووجود مقاتلين مسلحين من
حماس
داخل غزة. المرحلة الثانية من الاتفاق هي نزع سلاح غزة وتفكيك ترسانة حماس بالكامل، وسنصرّ على تحقيق ذلك حتى النهاية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مخزن أسلحة لحزب الله في عيتا الشعب جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مخزن أسلحة لحزب الله في عيتا الشعب جنوب لبنان
27/10/2025 11:21:29
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا "عبد المنعم سويدان" المسؤول بحزب الله في ياطر جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا "عبد المنعم سويدان" المسؤول بحزب الله في ياطر جنوب لبنان
27/10/2025 11:21:29
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القيادي المستهدف كان مسؤولا عن إعادة إعمار "بنى تحتية" لحزب الله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القيادي المستهدف كان مسؤولا عن إعادة إعمار "بنى تحتية" لحزب الله
27/10/2025 11:21:29
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: استهدفنا علي الموسوي مهرب أسلحة لحزب الله في البقاع
Lebanon 24
أدرعي: استهدفنا علي الموسوي مهرب أسلحة لحزب الله في البقاع
27/10/2025 11:21:29
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الجانب الآخر
القنصل العام
أوفير أكونيس
دولة إسرائيل
روسيا اليوم
نيويورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:08 | 2025-10-27
27/10/2025 05:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:02 | 2025-10-27
27/10/2025 05:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
05:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-10-27
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:08 | 2025-10-27
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:02 | 2025-10-27
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:00 | 2025-10-27
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
04:53 | 2025-10-27
كرامي: لن ندخر جهدا في سبيل نهضة المدرسة الرسمية وتجهيزها
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24