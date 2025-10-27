Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي: هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1434430-638971431674000670.jpg
Doc-P-1434430-638971431674000670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال القنصل العام لإسرائيل في نيويورك أوفير أكونيس إن دولا من المنطقة وأخرى بعيدة جغرافيا ستنضم في الأشهر المقبلة إلى اتفاقات إبراهيم.
Advertisement
 
وخلال لقاء له مع رؤساء بلديات ومجالس إقليمية في مؤتمر الكيرن كييمت في أميركا (KKL-USA)، أوضح أوفير  أكونيس قائلا: "في الأشهر المقبلة سنسمع إعلانات إيجابية من دول في منطقتنا، وأيضًا من دول أبعد، ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم. إنها فرصة اقتصادية هائلة لدولة إسرائيل بأكملها"، معتبرا أن انضمام هذه الدول لاتفاقيات السلام يعتبر "فرصة اقتصادية ضخمة" لبلاده.
 
كما وحين حذر أكونيس من الجانب الآخر لهذه التطورات قائلا: "في مقابل تقدم مسار التطبيع، هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان، ووجود مقاتلين مسلحين من حماس داخل غزة. المرحلة الثانية من الاتفاق هي نزع سلاح غزة وتفكيك ترسانة حماس بالكامل، وسنصرّ على تحقيق ذلك حتى النهاية". (روسيا اليوم)
 
 

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مخزن أسلحة لحزب الله في عيتا الشعب جنوب لبنان
lebanon 24
27/10/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا "عبد المنعم سويدان" المسؤول بحزب الله في ياطر جنوب لبنان
lebanon 24
27/10/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القيادي المستهدف كان مسؤولا عن إعادة إعمار "بنى تحتية" لحزب الله
lebanon 24
27/10/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: استهدفنا علي الموسوي مهرب أسلحة لحزب الله في البقاع
lebanon 24
27/10/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجانب الآخر

القنصل العام

أوفير أكونيس

دولة إسرائيل

روسيا اليوم

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-10-27
05:15 | 2025-10-27
05:08 | 2025-10-27
05:02 | 2025-10-27
05:00 | 2025-10-27
04:53 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24