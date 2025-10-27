رسالة أميركية عبر اورتاغوس تشمل حصرية السلاح وإيجاد آلية للتفاوض "في زمن غير بعيد"

Advertisement

يُترقب وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اليوم إلى بعد زيارتها لإسرائيل، وستشارك في اجتماع هيئة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل "الميكانيزم" الذي سيعقد الأربعاء المقبل.وتبدأ اورتاغوس لقاءاتها غدا باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جولة تستكمل فيها المسار الأميركي في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش، على أن يزور المبعوث الأميركي توم براك لبنان بداية تشرين الثاني المقبل. وستتزامن زيارته مع وصول السفير الأميركي الجديد إلى لبنان ميشال عيسى.وافادت مصادر ديبلوماسية "أنّ الرسالة الأميركية التي تحملها أورتاغوس تتخطّى ملف حصرية السلاح لتشمل إيجاد آلية للتفاوض مع في زمن غير بعيد، ما يعني أنّ المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون أسابيع وليس أشهراً". ولفتت المصادر "إلى أنّ هذه الرسالة تحمل إشارات واضحة إلى الأطراف حول حدود المهلة الزمنية وأهمية تحركهم السريع، مما يعكس الضغوط الدولية المستمرة على لبنان لتسريع التوصل إلى حل سياسي وأمني للأزمة القائمة".وقد استبقت أورتاغوس زيارتها للبنان بجولة على الحدود الجنوبية برفقة يسرائيل كاتس، حيث اطلعا على الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة، ورافقهما في الجولة السفير الأميركي والسفير الإسرائيلي في وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وممثلون عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وعن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. واعلن كاتس أمام أورتاغوس "أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطق الشمالية ضد أي تهديد".كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعّد من وتيرة تهديداته، بالقول إن "إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أحد لضرب أهداف في غزة أو لبنان".في السياق الديبلوماسي ايضا، يزور رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد لبنان غداً في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، في إطار جولة إقليمية تتزامن مع تصاعد الاتصالات الدولية حول الوضع في لبنان والجنوب.ونقل عن مصادر سياسية لبنانية "أنّ هذه الزيارة لافتة من حيث هوية الزائر، إذ يُعدّ اللواء رشاد من الشخصيات الأمنية الرفيعة في مصر، ومن المقرر أن ينقل مضامين الرسائل الدولية والعربية الموجهة إلى لبنان بشأن التطورات الأخيرة، ولا سيما المتعلقة بالحدود الجنوبية واستمرار التصعيد الإسرائيلي".وتأتي الزيارة بعد أسبوع واحد على لقاء رشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.نيابيا، يتجه عدد من الكتل النيابية، بينها "الجمهورية القوية" و"الكتائب"، إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرّرة غدا الثلاثاء، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.وأفادت المعلومات عن لقاء نيابي يضم الكتل المطالبة بتعديل قانون اقتراع المغتربين، مع توجه نحو إعلان مقاطعة جماعية للجلسة. فيما قالت اوساط الرئيس "ان رفع السقوف معه لن يجدي نفعاً،والرئيس بري قادر على استيعاب الجميع".