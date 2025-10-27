كارلوس اده أطل من البقاع وهذا ما فعله

Advertisement

روى أحد أبناء بلدة عانا في أنّه التقى صدفةً بشخص يقوم بسقاية عددٍ من رؤوس الماعز القبرصية البيضاء الجميلة في سهول تعود ملكيّتها لآل إده. وعندما اقترب من الأنيق، تبيّن له أنّه عميد السابق . فاستغرب الأمر وسأله: "عميد! أنت هنا؟ ماذا تفعل؟".فأجابه كارلوس:"كما ترى، أرافق هذه المواشي من منطلق الرياضة وحبّي لهذه الطبيعة".وبحسب الراوي، فقد دار بينهما نقاش زراعي مطوّل استنتج خلاله أنّ عميد الكتلة الوطنية يعيش طويلة في مزرعته في عانا، البلدة التي يمتلك إده مساحات واسعة من أراضيها السكنية والزراعية.وأشار المصدر إلى أنّ إده وزوجته البرازيلية يقيمان منذ سنوات في عانا، ويمارسان أعمال الزراعة وتربية المواشي والدواجن على أنواعها، بعيدًا عن الضوضاء وخصوصًا السياسية منها".