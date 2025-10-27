26
لبنان
كارلوس اده أطل من البقاع وهذا ما فعله
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-10-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
روى أحد أبناء بلدة عانا في
البقاع الغربي
أنّه التقى صدفةً بشخص يقوم بسقاية عددٍ من رؤوس الماعز القبرصية البيضاء الجميلة في سهول تعود ملكيّتها لآل إده. وعندما اقترب من
الراعي
الأنيق، تبيّن له أنّه عميد
الكتلة الوطنية
السابق
كارلوس إده
. فاستغرب الأمر وسأله: "عميد! أنت هنا؟ ماذا تفعل؟".
فأجابه كارلوس:"كما ترى، أرافق هذه المواشي من منطلق الرياضة وحبّي لهذه الطبيعة".
وبحسب الراوي، فقد دار بينهما نقاش زراعي مطوّل استنتج خلاله أنّ عميد الكتلة الوطنية يعيش
منذ فترة
طويلة في مزرعته في عانا، البلدة التي يمتلك إده مساحات واسعة من أراضيها السكنية والزراعية.
وأشار المصدر إلى أنّ إده وزوجته البرازيلية يقيمان منذ سنوات في عانا، ويمارسان أعمال الزراعة وتربية المواشي والدواجن على أنواعها، بعيدًا عن الضوضاء وخصوصًا السياسية منها".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الكتلة الوطنية
البقاع الغربي
كارلوس إده
البرازيل
منذ فترة
القبرصي
عميد ال
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
