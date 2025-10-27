Advertisement

لبنان

إلتفاف حول بري

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:45
تشير الأوساط السياسية إلى أن عدداً من النواب السنّة الذين كانوا على خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدأوا في الأسابيع الأخيرة بتبديل مواقفهم، سعياً لمنع أي محاولة لعزله أو إضعاف موقعه داخل المجلس.
وتوضح المعطيات أن هؤلاء النواب باتوا يميلون إلى الالتفاف حول بري، معتبرين أن استهدافه في هذه المرحلة الحساسة قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام الداخلي.
ويبدو أن هناك رغبة واضحة لدى بعض القوى السنيّة في الحفاظ على توازن المؤسسات، وضمان بقاء رئيس المجلس قوياً في مواجهة الحملة السياسية التي يتعرض لها، خصوصاً في ظل التعقيدات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

المصدر: لبنان 24
