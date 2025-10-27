إلتفاف حول بري

Advertisement

تشير الأوساط السياسية إلى أن عدداً من النواب السنّة الذين كانوا على خلاف مع ، بدأوا في الأسابيع الأخيرة بتبديل مواقفهم، سعياً لمنع أي محاولة لعزله أو إضعاف موقعه داخل المجلس.وتوضح المعطيات أن هؤلاء النواب باتوا يميلون إلى الالتفاف حول ، معتبرين أن استهدافه في هذه المرحلة الحساسة قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام الداخلي.ويبدو أن هناك رغبة واضحة لدى بعض القوى السنيّة في الحفاظ على توازن المؤسسات، وضمان بقاء رئيس المجلس قوياً في مواجهة الحملة السياسية التي يتعرض لها، خصوصاً في ظل التعقيدات التي تشهدها الساحة .