لبنان

بالصور: إزالة أكشاك مخالفة على أوتوستراد الميناءـ بيروت

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:51
باشرت شرطة بلدية الميناء ـ طرابلس بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وبمؤازرة الجيش تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار القاضي بإزالة الأكشاك المخالفة المنتشرة على أوتوستراد الميناء – بيروت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وجرت العملية برئاسة ومتابعة رئيس بلدية الميناء عبد القادر عبدالله كبارة، وبإشراف قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، وبمؤازرة الجيش، ومتابعة رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة الذي واكب تنفيذ القرار ميدانيًا مع القوى الأمنية، حرصًا على تطبيق القانون والحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

