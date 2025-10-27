بالصور: إزالة أكشاك مخالفة على أوتوستراد الميناءـ بيروت

باشرت شرطة ـ بالتعاون مع وبمؤازرة الجيش تنفيذ قرار والبلديات القاضي القاضي بإزالة الأكشاك المخالفة المنتشرة على أوتوستراد الميناء – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وجرت العملية برئاسة ومتابعة رئيس بلدية الميناء عبدالله كبارة، وبإشراف قائد سرية طرابلس العميد بهاء ، وبمؤازرة الجيش، ومتابعة رئيس بلدية الميناء كبارة الذي واكب تنفيذ القرار ميدانيًا مع القوى الأمنية، حرصًا على تطبيق القانون والحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.