بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله

غيّب الموت صباح اليوم الاعلامي بسام باراك عن 53 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



بد أ مسيرته في المجال الإعلامي المسموع والمرئي والمكتوب عام كانت عام 1991 من خلال شاشة «المؤسسة للإرسال» وإذاعة صوت حيث قدم نشرات الأخبار وقام بتغطية أهم الأحداث السياسية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي كما قدم برنامج «خبرة عمر» ضيوفه من المنتمين إلى قطاعات مختلفة، رجال فكر وثقافة وسياسيين وناشطين سابقين أو حاليين عام 2008 عام 2010 انتقل إلى تلفزيون بعد تلقيه عرضا حيث قدم المستقبل وتفرغ لعقد دورات تدريبية مختصة باللغة العربية عمل كمدرب فن الأداء الإخباري والإلقاء بالفصحى في مؤسسات إعلامية في لبنان والخارج وضمن برامج مباريات منها برنامج «مذيع العرب» وهو أستاذ جامعي في كلية الإعلام الأنطونية، منسق اللغة العربية ومقدم مؤتمرات وندوات وبرنامج التباري في الإملاء عبر شاشة ال بي سي. أهم نشاطاته مباراة الإملاء باللغة العربية بعنوان «املاؤنا لغتنا»، التي نظمتها الجامعة الأنطونية، لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية شارك الإعلام في دبي والمجلس الدولي للغة العربية عبر أبحاث سنوية 2011 .كما عرض برنامجه في اللغة العربية ضمن مؤتمر أكاديمي في نادي جامعة هارفرد بوسطن.عمل مدرّباً في معهد مي شدياق للإعلام على الأداء ومخارج الحروف ونشرات الأخبار، وفي مؤسسة «بتلعربية للغة والتحديث» حيث مثّلها للتدريب على اللغة وإجراء اختبارات لمدرَّبين، كما درّب في عدد من الإعلامية حيث أجرى دورات للمذيعين والمذيعات فيها (تلفزيون لبنان- صوت لبنان- تيلي لوميير - قناة السومرية -تلفزيون في السعودية).



عام 2018 أطلق كتابه «توالي الحبر»، الصادر عن دار الإبداع - الحرف الذهبي. براك إعلامي لبناني اشتهر بتقديم نشرات الأخبار والبرامج المتعلقة باللغة العربية، متزوج من السيدة دينيز ولديه ثلاثة أبناء هم غدي ورنيم ونينار.

وقد نعى بيار براك شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة حيث كتب على صفحته على موقع "فايسبوك":

خيي بسام قطع درب جلجلته ومشي

صوب فجر القيامة

المسيح قام ⚘️

خيّي ،الوَجَع ، زهّر على دربُه

وباقِي بَعِد من بسِمْتُه شويّي

بِشْحد إلُه الضّحكات لو فيي ،

خيّي نسر ، فتّش على سِربُه

حملتُه عمر مصلُوب ع دييّ

وع قد ما قلبي غِفِي بْقَلبُه

سْمِعْتُه نَدَهلي ، بْغَفُوتي ، خيّي

خيّي ، المَسَا ، سَرَّب عِنِدْ ربّه دقّات قلبي تفرفَطُوا ودابُوا

وشو كتار يللي نَبِرْتُه حَبُّوا

شفتُن بِكُوا وتيتّموا اصْحابُه،

معقُول لو راح، السّما تردُّه

وإرجع وقضّي هالعمُر حَدُّه

والموت يتكرْسَح على باَبُه؟؟

كتابُه بْصِرِّة سَفِرتُه ، لفُّه

خبّى القلَم، متلُه، مع تيابُه

يمكن شي مرّة، يحنّ ع صَفُّه

يفيق الصُّبُح، ويْحَرْقِص غيابُه،

يرجّع معُه حبْرِات، بيكفُّوا

تيرقّص الكلمات ع دفُّه ،

ويشْقَع حلا واعْمَار بِجْيابُه

خيّي مِشِي، سَكّر ع جِرحُه وراح

آخِد معُه سِرُّه، والموت، يمكن دوّقُه مُرُّه، باقي بعد كم يوم وبيرتاح. شِفْتُه، العتِم ، خلفُه عم يجرُّه حامِل بْإيدُه للصّبح مفتاح ، سنين الوجَع ع الضّو بِيهرّوا