أجواء خريفية.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن طقساً خريفياً مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويستمر حتى يوم الخميس حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بين ٢١ و ٢٩، في بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي بين ١٣ و ٢٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .الأربعاء:قليلل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال .الخميس:صاف مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما ترتفع على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح .