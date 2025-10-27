26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أجواء خريفية.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع
Lebanon 24
27-10-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
لبنان
أن طقساً خريفياً مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويستمر حتى يوم الخميس حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة .
Advertisement
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في
بيروت
بين ٢١ و ٢٩، في
طرابلس
بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي
زحلة
بين ١٣ و ٢٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .
الأربعاء:
قليلل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال .
الخميس:
صاف مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما ترتفع على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح .
الرياح السطحية: شمالية غربية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:
بين ٦٠ و٨٠ %.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .
حرارة سطح الماء: ٢٦°م.
الضغط الجوي: ١٠١٩ HPA
أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق
ساعة
شروق الشمس
: ٠٥:٥٢
ساعة غروب الشمس: ١٦:٥١
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
27/10/2025 14:51:14
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
27/10/2025 14:51:14
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء خريفية... كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
أجواء خريفية... كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟
27/10/2025 14:51:14
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رياحٌ ناشطة.. اليكم طقس بداية الاسبوع
Lebanon 24
رياحٌ ناشطة.. اليكم طقس بداية الاسبوع
27/10/2025 14:51:14
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
شروق الشمس
لبنان وا
طرابلس
بيروت
زحلة
ويست
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:35 | 2025-10-27
27/10/2025 08:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:31 | 2025-10-27
27/10/2025 08:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:28 | 2025-10-27
27/10/2025 08:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:20 | 2025-10-27
27/10/2025 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:18 | 2025-10-27
27/10/2025 08:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-10-27
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:31 | 2025-10-27
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:28 | 2025-10-27
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:20 | 2025-10-27
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:18 | 2025-10-27
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:16 | 2025-10-27
شقير التقى قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24