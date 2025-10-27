Advertisement

لبنان

أجواء خريفية.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:56
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن طقساً خريفياً مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويستمر حتى يوم الخميس  حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل مع  انخفاض نسبة الرطوبة .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول  في بيروت بين ٢١ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .
الأربعاء:  
قليلل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال .
الخميس:  
صاف مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما ترتفع على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح .
 
الرياح السطحية:   شمالية غربية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الانقشاع:   جيد على الساحل، يسوء محليا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين ٦٠ و٨٠ %.

حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج .
حرارة سطح الماء:   ٢٦°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٩ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٤ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٥:٥٢
ساعة غروب الشمس:   ١٦:٥١
 
 
