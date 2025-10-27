نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"

Advertisement

صدر عن والمستخدمين في البيان الاتي:"اما وقد اقفل مسؤولو سبينس اذانهم، وقطعوا صلة الوصل بالقوانين ، وما هو واجب الحصول في المؤسسات التي تحترم اليد العاملة و تحترم الانسان. فاننا نذكر باننا لفتنا وحذرنا على مدى اكثر من مرة من اننا سنصعد ونرفض على الارض ما قاموا به ويقومون ، وقد استخف بنا مسؤولو سبينس، ونقول لهم اليوم اننا الى التصعيد ذاهبون، واننا نحظى اليوم بمؤازرة شعبية في تتفق معنا في رفض اعمالكم وتصرفاتكم" .وتابع البيان:"ثم اننا نحمل الدولة التي اعطت براءات ذمة لشركات هنا وهناك ، مسؤولية مباشرة، فصارت المؤسسات تصرف موظفيها من دون حسيب ولا رقيب.كما نحمل الحد الادنى للاجور البخث الرخيص الوضيع مسؤولية اضافية ، ونرى انه على الدولة ان تقف الى جانبنا وحانب شعبها واليد العاملة ، وفق ما تمليه القوانين في مواجهة تصرفات المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم لا باعراف ولا بقوانين ولا بقيم وبجم بعض التصرفات وبعض الاعمال التي لا تمت الى صفات اللبنانيين بشيء".أضاف:"من هنا نعلن اننا ذاهبون الى اقفال ابواب سبينس وهابي في طرابلس، حتى تصطلح الامور وحتى يعود المخطئون عن اخطائهم ، واذا ما نادينا بالحوار اليوم فقد يظنون اننا نتراجع خطوة. لذلك ننادي بالاجراءات قبل الحوار ، ونشد في المناسبة على يد الفاعليات الطرابلسية التي ستشارك معنا في التحرك من نقابات ومخاتير واعضاء مجالس بلدية لرفض هذه الاجراءات".وختم:"نقول لكل المؤسسات في لبنان ان اي او شمالي سيطرد من عمله من دون وجه حق سوف نواجهكم كما نفعل اليوم مع سبينس لنقول ختاما ان الترشح للانتخابات النيابية في طرابلس او مؤازرة اي فريق لهذه الانتخابات لا يقوم على القسوة والظلم والصرف التعسفي، من هنا ينبغي على السادة المعنيين والذين يعرفون انفسهم ان يكفوا عن ارتكاباتهم".