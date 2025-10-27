Advertisement

دريان تلقى دعوة لحضور ذكرى مرور 60 عاما على إصدار وثيقة "في عصرنا"

27-10-2025 | 04:48
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المطران مار ماتياس شارل مراد الذي سلمه دعوة لحضور الاحتفال الذي تنظمه اللجنة البطريركية المختصة والمكلفة بإحياء ذكرى مرور ستين سنة على إصدار وثيقة "في عصرنا" Nostra Aettate إحتفالية يوبيلية حول هذه الوثيقة الصادرة عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وتعنى بحوار الأديان الذي سيقام برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الذي سيقام يوم السبت المقبل في بكركي.
