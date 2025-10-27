دريان تلقى دعوة لحضور ذكرى مرور 60 عاما على إصدار وثيقة "في عصرنا"

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، المطران مار ماتياس شارل مراد الذي سلمه دعوة لحضور الاحتفال الذي تنظمه اللجنة البطريركية المختصة والمكلفة بإحياء ذكرى مرور سنة على إصدار وثيقة "في عصرنا" Nostra Aettate إحتفالية يوبيلية حول هذه الوثيقة الصادرة عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وتعنى بحوار الأديان الذي سيقام برعاية البطريرك الكاردينال ، الذي سيقام يوم السبت المقبل في بكركي.

