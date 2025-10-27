Advertisement

لبنان

"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:02
نعت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في" التيار الوطني الحر" الإعلامي بسام البراك، الذي غيّبه الموت بعد صراعٍ مؤلمٍ مع المرض.
وقالت في بيان:" برحيله، يفقد الإعلام صوتًا صادقًا وحضورًا راقيًا شكّلا على الدوام مثالًا للمهنية والإتقان والخلق الرفيع. عرفناه محبًّا للكلمة الجميلة، مخلصًا للحقيقة، ومتقنًا لفنّ التعبير بلغةٍ عربيةٍ أنيقةٍ لا تشبه سواه.

إن رحيل بسام البراك يترك فراغًا كبيرًا في الوسط الإعلامي، ووجعًا في قلوب من عرفوه زميلًا وصديقًا نبيلاً.

 رحم الله الفقيد، وألهم عائلته ومحبيه الصبر".
