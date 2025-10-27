26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الجمعية "
اللبنانية
لتراخيص الامتياز" في بيان انها "مواكبة للانطلاقة الاقتصادية الايجابية، تعمل على تأهيل ١٥٣ شركة لبنانية ناشئة في استراتيجيات التوسّع والانتشار عبر نظم الفرانشايز، في قطاعات عدّة، صناعية، سياحية، بيع تجزئة، مجوهرات، وغيرها" .
واوضحت ان "
هذه المبادرة
الاقتصادية التي تبلورت في ورش العمل المناطقيّة (بيروت،
جونية
،
طرابلس
،
صيدا
، زحلة)، هدفت الى تعميم مفاهيم الفرانشايز وآلياتها واستراتيجيّتها السبّاقة في مجال الاعمال، قبيل انعقاد اجتماعات "مجلس الفرانشايز العالمي"، في جاكارتا، التي تبدأ أعمالها في ٢٩ تشرين الاول الحالي، وتستمر الى ١ تشرين الثاني المقبل".
أضافت :" سوف تُتاح أمام مشاركة الجمعيّة اللبنانيّة فرصة اطلاع جمعيّات الفرانشايز الأعضاء في المجلس على التطوّرات الايجابية في
لبنان
، لناحية الاستقرار وورشة الاصلاح التي بدأت، اضافة الى انجازات قطاع الفرانشايز اللبناني في لبنان والعالم".
ختمت :"تثمن الجمعية التعاون البناء بينها وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، بالاضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت
وجبل لبنان (وفرع جونية) وطرابلس وصيدا وزحلة، و "فرانشايز انجينيرز" لتعاونهم وتقديمهم التسهيلات لانجاح المبادرة."
