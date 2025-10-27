"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة

Advertisement

أعلنت الجمعية " لتراخيص الامتياز" في بيان انها "مواكبة للانطلاقة الاقتصادية الايجابية، تعمل على تأهيل ١٥٣ شركة لبنانية ناشئة في استراتيجيات التوسّع والانتشار عبر نظم الفرانشايز، في قطاعات عدّة، صناعية، سياحية، بيع تجزئة، مجوهرات، وغيرها" .واوضحت ان " الاقتصادية التي تبلورت في ورش العمل المناطقيّة (بيروت، ، ، ، زحلة)، هدفت الى تعميم مفاهيم الفرانشايز وآلياتها واستراتيجيّتها السبّاقة في مجال الاعمال، قبيل انعقاد اجتماعات "مجلس الفرانشايز العالمي"، في جاكارتا، التي تبدأ أعمالها في ٢٩ تشرين الاول الحالي، وتستمر الى ١ تشرين الثاني المقبل".أضافت :" سوف تُتاح أمام مشاركة الجمعيّة اللبنانيّة فرصة اطلاع جمعيّات الفرانشايز الأعضاء في المجلس على التطوّرات الايجابية في ، لناحية الاستقرار وورشة الاصلاح التي بدأت، اضافة الى انجازات قطاع الفرانشايز اللبناني في لبنان والعالم".ختمت :"تثمن الجمعية التعاون البناء بينها وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، بالاضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في وجبل لبنان (وفرع جونية) وطرابلس وصيدا وزحلة، و "فرانشايز انجينيرز" لتعاونهم وتقديمهم التسهيلات لانجاح المبادرة."