لبنان

حملة نظافة في صوفر.. دعوة للمشاركة في هذا اليوم

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:19
في اطار التعاون بين بلدية صوفر وفريق Walk and Discovery Group البيئي، تُنظَّم حملة نظافة شاملة في محيط سكة الحديد والفندق القديم في صوفر، التاسعة من صباح السبت 1 تشرين الثاني المقبل، على ان يبدأ التجمع في موقع الحملة.
وبحسب بيان، تهدف هذه المبادرة إلى إعادة البهاء إلى هذا الموقع التراثي والسياحي المميز، وإلى نشر الوعي البيئي بين الزائرين حول أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن الطبيعية التي يقصدها الناس للاستجمام والراحة، بما يعكس صورة حضارية مشرّفة عن بلدتنا ووطننا.
وللمناسبة،  دعت البلدية وفريق Walk and Discovery Group إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة التطوعية "التي تُجسّد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتؤكّد أنّ حماية البيئة واجب وطني وأخلاقي تجاه الأجيال المقبلة".
 
(الوكالة الوطنية)
