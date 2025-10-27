المركز الكاثوليكي للإعلام ينعي برّاك

أصدر مدير للاعلام عبده بياناً نعى فيه الإعلامي بسّام برّاك وقال: "فقدنا هامةً كبيرة آمنت بالله والوطن، فكان المرحوم بسّام، صوتاً صارخاً في يعلن الخبر السار عن قدّيسيه والاحداث الدينيّة، كما كان نبراساً وملفاناً للعلم والكلمة واللغة العربية، وزيّن كل هذه المواهب بأخلاقه الراقية.التعازي القلبيّة لعائلته.المسيح قام".

