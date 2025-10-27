Advertisement

لبنان

المركز الكاثوليكي للإعلام ينعي برّاك

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:30
أصدر مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم بياناً نعى فيه الإعلامي بسّام برّاك وقال: "فقدنا هامةً كبيرة آمنت بالله والوطن، فكان المرحوم بسّام، صوتاً صارخاً في لبنان يعلن الخبر السار عن قدّيسيه والاحداث الدينيّة، كما كان نبراساً وملفاناً للعلم والكلمة واللغة العربية، وزيّن كل هذه المواهب بأخلاقه الراقية.التعازي القلبيّة لعائلته.المسيح قام".
المركز الكاثوليكي للإعلام

المركز الكاثوليكي

اللغة العربية

مدير المركز

المونسنيور

الكاثوليك

ابو كسم

بو كسم

