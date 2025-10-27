مخزومي يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء التشريعية.. لهذا السبب!

Advertisement

"الحوار الوطني" عبر منصة "اكس" مقاطعته الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، وكتب في منشوره: "انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير ".وأضاف:"لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع".وختم:"معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سندًا دائمًا لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده".