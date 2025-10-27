Advertisement

لبنان

مخزومي يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء التشريعية.. لهذا السبب!

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1434612-638971674794724554.png
Doc-P-1434612-638971674794724554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس" مقاطعته الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، وكتب مخزومي في منشوره: "انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان".
Advertisement

وأضاف:"لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع".

وختم:"معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سندًا دائمًا لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده".
مواضيع ذات صلة
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
lebanon 24
27/10/2025 14:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة التشريعيّة الثلاثاء بنصاب مؤمن وكتل في الأكثرية تتجه للمقاطعة
lebanon 24
27/10/2025 14:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
lebanon 24
27/10/2025 14:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحالف التغيير": سنُقاطع جلسة الثلاثاء
lebanon 24
27/10/2025 14:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

أعلن رئيس حزب

البرلمان

رئيس حزب

برلماني

مخزومي

إيماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24