لبنان
الشؤون الاجتماعية: المساعدات ستحوّل للمستفيدين في هذا التاريخ
Lebanon 24
27-10-2025
|
07:18
A-
A+
اعلنت
وزارة الشؤون
الإجتماعية في بيان أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان "عن شهر تشرين الأول إبتداءً من الاثنين 27 تشرين الأول ولغاية الجمعة 31 تشرين الأول.
وأشار البيان إلى أن "عدد المستفيدين يبلغ 162,576 أسرة لبنانية، أي ما يعادل 773,643 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,784,775$".
الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون
تشري
