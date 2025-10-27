التجمع الوطني الديمقراطي يعلن تضامنه مع محفوظ

Advertisement

أعلن المركزي للتجمع الوطني في تضامنه الكامل مع رئيس المرئي والمسموع، الأستاذ محفوظ، مشيدًا بدفاعه الدائم عن الحريات الإعلامية المكفولة بالدستور.ودعا التجمع جميع الإعلاميين في المقروءة والمسموعة والمرئية إلى الالتفاف حول نقاباتهم ومؤسساتهم، وتعزيز التضامن المهني للحفاظ على حرية التعبير والرأي، معتبرًا أن لبنان بلد الحريات وأن احترام الاختلاف في الرأي ضرورة وطنية وأخلاقية.