لبنان

التجمع الوطني الديمقراطي يعلن تضامنه مع محفوظ

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:43
أعلن المكتب الإعلامي المركزي للتجمع الوطني الديمقراطي في لبنان تضامنه الكامل مع رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الأستاذ عبد الهادي محفوظ، مشيدًا بدفاعه الدائم عن الحريات الإعلامية المكفولة بالدستور.
ودعا التجمع جميع الإعلاميين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى الالتفاف حول نقاباتهم ومؤسساتهم، وتعزيز التضامن المهني للحفاظ على حرية التعبير والرأي، معتبرًا أن لبنان بلد الحريات وأن احترام الاختلاف في الرأي ضرورة وطنية وأخلاقية.
 
 (الوكالة الوطنية)
