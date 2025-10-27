Advertisement

لبنان

الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي

Lebanon 24
27-10-2025
نشرت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية فيديو توعوياً بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، شددت خلاله الطبيبة النسائية د. كارلا بريدي على أهمية الفحص الدوري وإجراء الصور الشعاعية للكشف المبكر عن المرض.
وأوضحت د. بريدي أن النساء بين 20 و40 عامًا يجب أن يزرن طبيبهن سنويًا لإجراء الفحص السريري، بينما على من تجاوزن الأربعين إجراء الصور الشعاعية سنويًا أيضًا، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر يرفع فرص العلاج الناجح. كما حذرت من أن أي تغيّر في شكل الثدي قد يكون مؤشرًا على الإصابة.

وأضافت أن الجمعية بالتعاون مع جمعية بربارة نصار ستنظم لقاء توعوياً يوم الأربعاء 29 تشرين الأول الساعة 7 مساء عبر تطبيق "Zoom"، يشارك فيه أطباء ومتخصصون للحديث عن مسببات المرض وأعراضه وطرق الكشف المبكر والعلاج.
 
(الوكالة الوطنية)


