لبنان
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
27-10-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت جمعية Message De Paix إلى لقاء تعريفي في
مركز الجمعية
في "بيت
الكاهن
" بمعاد-جبيل، برعاية
المطران ميشال
عون، بحضور فعاليات سياسية وروحية وإعلامية واجتماعية.
استهل اللقاء بعرض فيلم قصير عن الجمعية، تلاه شهادات حية من الأب
جوزيف
زيادة والسيدة هوغيت سلامة من
أستراليا
. وركّزت مديرة الجمعية، منال الزغبي، على دور المركز في تقديم الرعاية الدائمة لـ36 شخصًا من ذوي الإعاقة الذهنية فوق سن 18، وإتاحة وظائف لـ25 من سكان المناطق المجاورة، بالإضافة إلى دمج المستفيدين في أنشطة ترفيهية ومهنية لإشعارهم بالإنتاجية.
وشدد المطران عون على أهمية استمرار الدعم للمركز، لا سيما لذوي الإعاقة والكهول الراغبين في الإقامة فيه، مؤكدًا ضرورة التعاون مع
المجتمع المحلي
والقطاع الخاص لضمان صمود الجمعية وتعزيز جهودها. واختتم اللقاء بجولة على معرض منتجات الجمعية الداخلية.
(الوكالة الوطنية)
