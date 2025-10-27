في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة

Advertisement

دعت جمعية Message De Paix إلى لقاء تعريفي في في "بيت " بمعاد-جبيل، برعاية عون، بحضور فعاليات سياسية وروحية وإعلامية واجتماعية.استهل اللقاء بعرض فيلم قصير عن الجمعية، تلاه شهادات حية من الأب زيادة والسيدة هوغيت سلامة من . وركّزت مديرة الجمعية، منال الزغبي، على دور المركز في تقديم الرعاية الدائمة لـ36 شخصًا من ذوي الإعاقة الذهنية فوق سن 18، وإتاحة وظائف لـ25 من سكان المناطق المجاورة، بالإضافة إلى دمج المستفيدين في أنشطة ترفيهية ومهنية لإشعارهم بالإنتاجية.وشدد المطران عون على أهمية استمرار الدعم للمركز، لا سيما لذوي الإعاقة والكهول الراغبين في الإقامة فيه، مؤكدًا ضرورة التعاون مع والقطاع الخاص لضمان صمود الجمعية وتعزيز جهودها. واختتم اللقاء بجولة على معرض منتجات الجمعية الداخلية.