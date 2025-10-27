سفارة باكستان تنظم ندوة إلكترونية لإحياء "يوم كشمير الأسود"

Advertisement

نظمت في يوم 27 تشرين الأول 2025 ندوة عبر الإنترنت لإحياء "يوم الأسود"، تضامناً مع شعب جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل .شارك في الندوة شخصيات وصحفية وأبحاثية، وركز المتحدثون على انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة اليومية للشعب الكشميري، بما في ذلك دور الشباب والكفاح المستمر، وانتهاكات حقوق النساء.وأكد أطهر على ضرورة تدخل لمنع استمرار العنف، وضمان حق تقرير المصير للشعب الكشميري، داعياً إلى وضع حد للسياسات القمعية للهند. واختتمت الندوة بتجديد الدعم الكامل للشعب الكشميري ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك.