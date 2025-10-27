Advertisement

لبنان

سفارة باكستان تنظم ندوة إلكترونية لإحياء "يوم كشمير الأسود"

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:17
نظمت سفارة باكستان في بيروت يوم 27 تشرين الأول 2025 ندوة عبر الإنترنت لإحياء "يوم كشمير الأسود"، تضامناً مع شعب جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند.
شارك في الندوة شخصيات أكاديمية وصحفية وأبحاثية، وركز المتحدثون على انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة اليومية للشعب الكشميري، بما في ذلك دور الشباب والكفاح المستمر، وانتهاكات حقوق النساء.

وأكد السفير سلمان أطهر على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع استمرار العنف، وضمان حق تقرير المصير للشعب الكشميري، داعياً إلى وضع حد للسياسات القمعية للهند. واختتمت الندوة بتجديد الدعم الكامل للشعب الكشميري ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك.
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

المجتمع الدولي

سفارة باكستان

السفير سلمان

سلمان أطهر

أكاديمية

لي بال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24