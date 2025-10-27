Advertisement

لبنان

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:25
 أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة زيارة قداسة الحبر الاعظم إلى لبنان.
 كما أصدر سلام مذكرة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الاستقلال.
 
 
رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الاستقلال

نواف سلام

في ذكر

لبنان

نواف

بابا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24