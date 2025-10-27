Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... وقانون الإنتخاب أبرز بنودها

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:39
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2025/10/29 في القصر الجمهوري.
