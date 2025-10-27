الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ21 في بيروت.. وهذا برنامجه

Advertisement

• "الإعلام العربي في قلب التنمية المستدامة" (بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات)

• "دور الإعلام في خلق بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية"

• "مستقبل الإعلام في ظل تطورات التكنولوجيا"

• "الفن في خدمة التنمية"

• "صورة التنمية في الإعلام العربي: الواقع والمأمول"

• "تأثير الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على مسار التنمية"

• "الإعلام والتنمية… المفهوم النظري والتطبيق الميداني"

• وتُختتم بـ "حوار مفتوح نحو ميثاق إعلامي عربي لدعم التنمية المستدامة".

• "الطرق المثلى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسبل النجاح فيها"

• "مهارات الإعلام وأدوات التميز والنجاح"

• "الإعلام الرقمي والتنمية في عصر الذكاء الاصطناعي"

• "إدارة المواقع الإلكترونية والحسابات الإخبارية"

• "فرص العمل الوظيفية: طيران نموذجاً"

• "أبجديات صناعة المحتوى"

عقد لـ"الملتقى الإعلامي العربي" المستشار ماضي الخميس مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في فندق "فوكو" – ، أعلن خلاله عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات الحادية والعشرين للملتقى، التي ستُقام من 29 إلى 30 تشرين الأول الجاري، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع وزارة الإعلام ، وبمشاركة وزراء إعلام وشخصيات إعلامية بارزة من والعالم العربي، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف ".استهلّ الخميس مؤتمره بالتأكيد على رمزية انعقاد الملتقى في بيروت، قائلاً: "الملتقى الإعلامي العربي ينعقد هذا العام في لبنان، البلد الذي علّمنا الثقافة والفكر، وكان ولا يزال مشهداً مضيئاً في الوعي العربي، وقوة ناعمة في الإعلام والطباعة والنشر."وشكر الخميس الرئيس جوزاف عون على رعايته، مؤكداً أن هذه الرعاية تعبّر عن إيمان بدور الإعلام في التنمية والتنوير. كما وجّه تحية خاصة إلى وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي "آمن بالفكرة منذ ولادتها في أيار الماضي، وساهم بتحويلها إلى حدث عربي رائد"، مضيفاً أن نسخة بيروت ستكون مختلفة ومشرقة، تليق بتاريخ لبنان الإعلامي العريق.وأوضح الخميس أن الملتقى سيضم نخبة من الإعلاميين والخبراء العرب في سلسلة من الندوات الحوارية والمحاضرات المتخصصة التي تمتد على مدى يومين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص خمس قاعات لطلبة الإعلام في الجامعات اللبنانية للمشاركة الفاعلة في الجلسات التدريبية وورش العمل.وفي عرض تفصيلي لبرنامج الملتقى، أوضح أن الافتتاح الرسمي سيُقام صباح الأربعاء في 29 تشرين الأول عند الساعة العاشرة في مركز التدريب والمؤتمرات – الميدل إيست، وسيتضمّن كلمات محدودة وفق البروتوكول الرسمي، تليها الجلسة الأولى عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.أما جلسات الخميس 30 تشرين الأول فتتناول مواضيع معمّقة منها:وأشار الخميس إلى أن الملتقى يتضمّن أيضًا برنامجًا موازياً مخصصًا للشباب وطلبة الإعلام، مؤلفًا من ست جلسات تفاعلية تهدف إلى تمكين الجيل الجديد بالمهارات الإعلامية الحديثة، وتشمل المواضيع التالية:وختم الخميس قائلاً: "إنّ الإعلام لم يعد ناقلاً للحدث فقط، بل شريك في صنع التنمية وبناء المستقبل، وملتقى بيروت يأتي ليؤكد أن الإعلام العربي قادر على أن يكون قوة دفع إيجابية في مسيرة التغيير المستدام في مجتمعاتنا."