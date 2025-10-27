في جونية.. لتحويل التعديات إلى مساحات خضراء ومسارات رياضية

Advertisement

في خطوة تهدف إلى حماية الأملاك العامة وتعزيز المساحات البيئية في المدن الساحلية، وقّعت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مذكرة تفاهم مع بلدية جونية في مقرّ الأخيرة، لإطلاق حملة شاملة لرفع التعديات عن أملاك المصلحة، ولا سيما تلك الواقعة على مسار السكك الحديدية القديمة.حضر حفل التوقيع للمصلحة زياد شيا، ورئيس بلدية جونية فيصل إفرام، إلى جانب عدد من الشخصيات البلدية والإدارية، بينهم المحامي فادي الخازن، فاديا زرزور، عبدالله، جوزف البستاني، وأعضاء من .استهلّ الحفل بكلمةٍ لإفرام، أكّد فيها أنّ هذه المبادرة “تأتي كنموذج عملي لتحويل مشكلة التعديات والمخالفات إلى فرصة تخدم الصالح العام”، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة توظيف مسار السكك الحديدية كممرّ بيئي وترفيهي يسمح بممارسة رياضة المشي والركض وركوب الدراجات، في إطار رؤية مشتركة بين البلدية والمصلحة لدعم البيئة والصحة العامة.، شدّد المدير العام زياد شيا على أنّ مصلحة سكك الحديد "قطاع حيوي يمسّ حياة المواطن مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ التعاون مع بلدية جونية يشكّل نموذجًا يحتذى به على مستوى ، لأن "السلطة المحلية هي الأساس في تحقيق التنمية والتطور".وأضاف شيا: "نحن لا ندّعي الإنجازات، بل نؤدّي واجبنا الأخلاقي في رفع التعديات، ونسعى لتحويل هذه المسارات إلى ممرات خضراء بانتظار القرار السياسي بإعادة تفعيل شبكة في لبنان". وأكد أن المصلحة "لن تتراجع عن مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على هذا القطاع الذي يُعدّ ثروة وطنية تخصّ الأجيال المقبلة".تلا توقيع المذكرة جولة ميدانية شارك فيها الحاضرون للاطلاع على مواقع التعديات في منطقة جونية، حيث أبدى المشاركون تفاؤلهم بإمكانية تعميم التجربة على مناطق أخرى في لبنان.