Advertisement

لبنان

في جونية.. لتحويل التعديات إلى مساحات خضراء ومسارات رياضية

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1434737-638971846895026240.png
Doc-P-1434737-638971846895026240.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة تهدف إلى حماية الأملاك العامة وتعزيز المساحات البيئية في المدن الساحلية، وقّعت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مذكرة تفاهم مع بلدية جونية في مقرّ الأخيرة، لإطلاق حملة شاملة لرفع التعديات عن أملاك المصلحة، ولا سيما تلك الواقعة على مسار السكك الحديدية القديمة.
Advertisement

حضر حفل التوقيع المدير العام للمصلحة زياد شيا، ورئيس بلدية جونية فيصل إفرام، إلى جانب عدد من الشخصيات البلدية والإدارية، بينهم المحامي فادي الخازن، فاديا زرزور، جورج عبدالله، جوزف البستاني، وأعضاء من المجلس البلدي.

استهلّ الحفل بكلمةٍ لإفرام، أكّد فيها أنّ هذه المبادرة “تأتي كنموذج عملي لتحويل مشكلة التعديات والمخالفات إلى فرصة تخدم الصالح العام”، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة توظيف مسار السكك الحديدية كممرّ بيئي وترفيهي يسمح بممارسة رياضة المشي والركض وركوب الدراجات، في إطار رؤية مشتركة بين البلدية والمصلحة لدعم البيئة والصحة العامة.
من جهته، شدّد المدير العام زياد شيا على أنّ مصلحة سكك الحديد "قطاع حيوي يمسّ حياة المواطن مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ التعاون مع بلدية جونية يشكّل نموذجًا يحتذى به على مستوى لبنان، لأن "السلطة المحلية هي الأساس في تحقيق التنمية والتطور".
وأضاف شيا: "نحن لا ندّعي الإنجازات، بل نؤدّي واجبنا الأخلاقي في رفع التعديات، ونسعى لتحويل هذه المسارات إلى ممرات خضراء بانتظار القرار السياسي بإعادة تفعيل شبكة القطار في لبنان". وأكد أن المصلحة "لن تتراجع عن مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على هذا القطاع الذي يُعدّ ثروة وطنية تخصّ الأجيال المقبلة".

تلا توقيع المذكرة جولة ميدانية شارك فيها الحاضرون للاطلاع على مواقع التعديات في منطقة جونية، حيث أبدى المشاركون تفاؤلهم بإمكانية تعميم التجربة على مناطق أخرى في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع
lebanon 24
27/10/2025 22:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدّي من نهر الكلب: حملة شاملة لتنظيف النهر وإنهاء التعديات والتلوث
lebanon 24
27/10/2025 22:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة كافة التعديات
lebanon 24
27/10/2025 22:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن نزع التعديات.. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان
lebanon 24
27/10/2025 22:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

المدير العام

من جهته

القطار

لبنان

رياضي

جورج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24