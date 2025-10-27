Advertisement

لبنان

"أمن الدولة" نشرت صورتهم.. زوروا وثيقة وفاة للاستيلاء على عقار!

Lebanon 24
27-10-2025 | 12:07
Doc-P-1434746-638971862654672733.jpg
Doc-P-1434746-638971862654672733.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"متابعةً لمهام المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المخالفات القانونية في الدوائر الرسميّة وبعد توافر معلومات دقيقة، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية كان يعمل سمسارًا في الدوائر العقارية في بعبدا، أقدموا على تزوير وثيقة وفاة في دائرة نفوس بعبدا، بهدف إتمام عملية حصر إرث غير قانونية والاستيلاء على عقار وبيعه بطريقة احتيالية.


وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وسلّموا مع المضبوطات إلى القضاء المختص بناءً لإشارته".

 
