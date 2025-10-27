Advertisement

لبنان

عبد المسيح: دم الشهيد إيليو أبو حنّا فضح الحقيقة المرة

Lebanon 24
27-10-2025 | 12:43
A-
A+

Doc-P-1434756-638971875675860140.jpg
Doc-P-1434756-638971875675860140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً:: "دم الشهيد إيليو أبو حنّا فضح الحقيقة المرة: في لبنان، من يحمل السلاح هو من يفرض سلطته، و هو مسبب قتل الأبرياء. لا نقبل  لفصائل مسلّحة نمت تحت غطاء اللجوء أن تنصب حواجز وتتحكم بحياة الناس".
Advertisement


وأضاف: "المطلوب تسريع معالجة ملف السلاح غير الشرعي  لحماية اللبنانيين و ضمان سيادة الدولة، كما ننتظر رداً حاسماً من مخابرات الجيش للقبض على الفاعلين و سوقهم للمحاكمة. المسيح قام".
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا
lebanon 24
27/10/2025 22:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابته بطلق ناري عند مدخل مخيم شاتيلا.. وفاة ايليو ابو حنا
lebanon 24
27/10/2025 22:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر: "أبو عبد الله حمدان" مسؤول في النخبة بالقسام بين شهداء اشتباك خان يونس
lebanon 24
27/10/2025 22:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي أدان جريمة قتل الشاب أبو حنا: لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
27/10/2025 22:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

سيادة الدولة

عبد المسيح

شهيد إيلي

المسيح

الشرع

إيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24