لبنان

قرار حاسم...الأكشاك العشوائية تُزال عن الطرقات في الشمال

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:50
أزالت فرق اتحاد بلديات الشمال، بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي، الأكشاك والخِيَم المنتشرة على جانبي الأوتوستراد من شكا حتى المدفون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والتعاميم الصادرة عن محافظ الشمال إيمان الرافعي وقائمقام البترون روجيه طوبيا.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحملة إزالة التعديات التي شملت سابقاً الميناء والقلمون وصولاً إلى المدفون، ضمن خطة تنظيم الأملاك العامة البحرية والطرقات الرئيسية.

وقد رحّب المواطنون بالإجراءات المتخذة، نظراً لما كانت تسبّبه تلك الأكشاك من مخاطر على السلامة المرورية، إضافة إلى عدم استيفائها الشروط الصحية والقانونية.
 
