قرار حاسم...الأكشاك العشوائية تُزال عن الطرقات في الشمال

أزالت فرق اتحاد بلديات ، بمؤازرة عناصر ، الأكشاك والخِيَم المنتشرة على جانبي الأوتوستراد من شكا حتى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات والبلديات العميد ، والتعاميم الصادرة عن محافظ الشمال وقائمقام روجيه .وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحملة إزالة التعديات التي شملت سابقاً الميناء والقلمون وصولاً إلى المدفون، ضمن خطة تنظيم الأملاك العامة البحرية والطرقات الرئيسية.وقد رحّب المواطنون بالإجراءات المتخذة، نظراً لما كانت تسبّبه تلك الأكشاك من مخاطر على السلامة المرورية، إضافة إلى عدم استيفائها الشروط الصحية والقانونية.