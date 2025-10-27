Advertisement

لبنان

بالصورة.. العثور على "درون إسرائيلية" في بلدة لبنانية

Lebanon 24
27-10-2025 | 14:07
ذكرت المعلومات، اليوم الإثنين، أنه تمّ العثور على درون إسرائيلية في بلدة مركبا - جنوب لبنان.
مصادر "لبنان24" قالت إنَّ هذه الطائرة المسيرة سقطت قبل أيام، وقد تمّ تسليمها إلى الجيش. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة... العثور على "درون" إسرائيليّة
lebanon 24
28/10/2025 02:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: درون إسرائيلية تلقي مناشير في بلدة رب ثلاثين
lebanon 24
28/10/2025 02:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
lebanon 24
28/10/2025 02:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
lebanon 24
28/10/2025 02:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

إسرائيل

لبنان24

درون

16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:34 | 2025-10-27
