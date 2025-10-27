21
لبنان
بالصورة.. العثور على "درون إسرائيلية" في بلدة لبنانية
Lebanon 24
27-10-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت المعلومات، اليوم الإثنين، أنه تمّ العثور على
درون
إسرائيلية في بلدة مركبا -
جنوب لبنان
.
مصادر "
لبنان24
" قالت إنَّ هذه الطائرة المسيرة سقطت قبل أيام، وقد تمّ تسليمها إلى الجيش.
تابع
