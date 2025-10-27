Advertisement

لبنان

آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:15
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مواصلة تنفيذ هجمات عسكرية في لبنان قريباً.
الهيئة زعمت أنّ "حزب الله نجح خلال الأشهر الأخيرة في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان".
 
 
إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية: "نقترب من نقطة الحسم على الجبهة الشمالية مع لبنان، وسط استمرار انتهاكات حزب الله".
 

بدورها، كشفت أورنا مزراحي، نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابقة والباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن ثلاثة تفسيرات محتملة لتزايد الهجمات الإسرائيلية على لبنان مؤخراً.
 

وتحدثت أورنا مزراحي لموقع "يديعوت أحرونوت" عن تزايد الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة قائلة: "هناك من يدّعي أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ردّ حزب الله. لست متأكدة من ذلك في ظل الظروف الحالية، مع أنه لا ينبغي استبعاده أبداً".
 

وذكرت مزراحي ثلاثة تفسيرات محتملة لتزايد الهجمات، اثنان منها ظهرا أيضاً في لبنان في الأيام الأخيرة، وقالت: "إما أنها مسألة فرص - فهناك المزيد من محاولات حزب الله لترسيخ وجوده، وهذا يخلق المزيد من الفرص ويتطلب من الجيش الإسرائيلي الهجوم، ثم نشهد هجمات أكثر كثافة؛ أو أنها للضغط على لبنان للتحرك نحو المفاوضات دون شروط كثيرة. الشروط هي في الغالب من حزب الله، لكن الحكومة اللبنانية تتبناها؛ أو أنها تنذر بإمكانية تدهور الوضع، بمبادرة من حزب الله أو إسرائيل، إلى صراع أوسع، مع احتمال أن يقرر حزب الله أنه سئم من هذا ويبدأ بالرد".
 

وأضافت مزراحي: "هناك احتمال للتدهور أو التفاوض. هناك ضرورة قصوى لمواصلة هذه الهجمات، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يُبقي حزب الله ضعيفاً، وحتى هذا لا يكفي، ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد، نحن بحاجة إلى إيجاد حل للوضع".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24