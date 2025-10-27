21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت هيئة البث
الإسرائيلية
، اليوم الإثنين، إن
إسرائيل
طلبت من
الولايات المتحدة
مواصلة تنفيذ هجمات عسكرية في
لبنان
قريباً.
Advertisement
الهيئة زعمت أنّ "
حزب الله
نجح خلال الأشهر الأخيرة في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من
سوريا
إلى لبنان".
إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية: "نقترب من نقطة الحسم على
الجبهة
الشمالية مع لبنان، وسط استمرار انتهاكات حزب الله".
بدورها، كشفت أورنا مزراحي، نائبة رئيس مجلس
الأمن القومي
الإسرائيلي
السابقة والباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن ثلاثة تفسيرات محتملة لتزايد الهجمات الإسرائيلية على لبنان مؤخراً.
وتحدثت أورنا مزراحي لموقع "يديعوت أحرونوت" عن تزايد الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة قائلة: "هناك من يدّعي أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ردّ حزب الله. لست متأكدة من ذلك في ظل الظروف الحالية، مع أنه لا ينبغي استبعاده أبداً".
وذكرت مزراحي ثلاثة تفسيرات محتملة لتزايد الهجمات، اثنان منها ظهرا أيضاً في لبنان في الأيام الأخيرة، وقالت: "إما أنها مسألة فرص - فهناك المزيد من محاولات حزب الله لترسيخ وجوده، وهذا يخلق المزيد من الفرص ويتطلب من الجيش الإسرائيلي الهجوم، ثم نشهد هجمات أكثر كثافة؛ أو أنها للضغط على لبنان للتحرك نحو المفاوضات دون شروط كثيرة. الشروط هي في الغالب من حزب الله، لكن
الحكومة اللبنانية
تتبناها؛ أو أنها تنذر بإمكانية تدهور الوضع، بمبادرة من حزب الله أو إسرائيل، إلى صراع أوسع، مع احتمال أن يقرر حزب الله أنه سئم من هذا ويبدأ بالرد".
وأضافت مزراحي: "هناك احتمال للتدهور أو التفاوض. هناك ضرورة قصوى لمواصلة هذه الهجمات، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يُبقي حزب الله ضعيفاً، وحتى هذا لا يكفي، ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد، نحن بحاجة إلى إيجاد حل للوضع".
مواضيع ذات صلة
ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟
Lebanon 24
ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟
28/10/2025 02:12:55
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
28/10/2025 02:12:55
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الحرب... ماذا سيطلب ترامب من نتنياهو غداً؟
Lebanon 24
بشأن الحرب... ماذا سيطلب ترامب من نتنياهو غداً؟
28/10/2025 02:12:55
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
Lebanon 24
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
28/10/2025 02:12:55
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
الولايات المتحدة
الأمن القومي
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
27/10/2025 04:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة معارض السيارات المستوردة تتكاثر
Lebanon 24
ظاهرة معارض السيارات المستوردة تتكاثر
18:32 | 2025-10-27
27/10/2025 06:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
18:06 | 2025-10-27
27/10/2025 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
Lebanon 24
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
18:01 | 2025-10-27
27/10/2025 06:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ لافت.. هكذا تحدّث مستشار ترامب عن "سلاح حزب الله"
Lebanon 24
كلامٌ لافت.. هكذا تحدّث مستشار ترامب عن "سلاح حزب الله"
17:42 | 2025-10-27
27/10/2025 05:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:29 | 2025-10-27
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
18:32 | 2025-10-27
ظاهرة معارض السيارات المستوردة تتكاثر
18:06 | 2025-10-27
مقدّمات النشرات المسائيّة
18:01 | 2025-10-27
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
17:42 | 2025-10-27
كلامٌ لافت.. هكذا تحدّث مستشار ترامب عن "سلاح حزب الله"
17:34 | 2025-10-27
السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24