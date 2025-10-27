Advertisement

لبنان

كلامٌ لافت.. هكذا تحدّث مستشار ترامب عن "سلاح حزب الله"

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:42
قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس إنَّ "حزب الله هو من وافق على خطوة نزع السلاح في لبنان".
وفي تصريح تلفزيونيّ، قال بولس إن "قرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح لا تُنفّذ بالسرعة المنتظرة، ما يؤخّر تطبيق بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه برعاية دولية".
 
 
 
الحكومة اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

دونالد

ترامب

