لبنان

ظاهرة معارض السيارات المستوردة تتكاثر

Lebanon 24
27-10-2025 | 18:32
تتكاثر في بيروت، على نحو مثير للتساؤلات ظاهرة معارض السيارات المستوردة، على الرغم من الكساد الذي يضرب الأسواق وأسعار الجمارك المرتفعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
الجمارك

