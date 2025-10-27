Advertisement

لبنان

مجلس الوزراء في بعبدا غدا.. وملف قانون الانتخاب بند أول

Lebanon 24
27-10-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1434863-638972257485499570.jpg
Doc-P-1434863-638972257485499570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا غداً، والتي يتصدر البند الاول عليها "الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر لتعديل احكام قانون الانتخاب الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجي، ويقضي بالغاء المادة التي تتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، ليتاح لهم الاقتراع لـ128 نائباً أسوة بالمقيمين".
Advertisement
ويتضمن جدول اعمال الجلسة 14 بنداً ابرزها: تعيينات مختلفة وآلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٣، وطلبات وزارية ونقل اعتمادات وتوقيع إتفاقيات وقبول هبات، وامور اجرائية ادارية.
واعلن وزير المال ياسين جابر ان الوجهة هي السير مع صندوق النقد الدولي، داعياً الى وصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة.. مؤكداً على الاصلاح المصرفي، وعدم الاستغناء عن المصارف، تاركاً الحرية لأي مصرف ان يعلن ما اذا كان سيستمر بالعمل ام لا، انطلاقاً من اعادة الرسملة وغيرها.
وقال: ان المصرف المركزي مليء وهو الذي سيصدر السندات في ماخص قضية التسديد للمودعين، واضاف: بالارقام طرح المصرف المركزي افكاراً غير نهائية عن شوائب الفوائد المبالغ فيها، وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الاموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها.
وكتبت" الاخبار": دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عقد جلسة غداً، على رأس جدول أعمالها بندان يتعلّقان بتعديل قانون الانتخاب. الأول مُقدّم من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والثاني أعدّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
واللافت أن مشروع رجّي يتضمن، إلى جانب طلب إلغاء الدائرة 16 والمقاعد الستة للاغتراب، تعديل المادة 84 من القانون المتعلّقة بالبطاقة الممغنطة، وهو الطلب نفسه المُدرج في مشروع القانون المُقدّم من الحجار.
وتشير مصادر وزارية إلى استياء وزير الداخلية من رجّي الذي لم يلتزم بحدود صلاحياته وآثر القفز فوق الداخلية في طلب إلغاء البطاقة الممغنطة، وهي من صلب مهام الحجار، وكذلك آلية اقتراع المغتربين. لذلك، تعمّد رئيس الحكومة تأجيل إدراج مشروع قانون رجّي لأسبوعين، إلى حين انتهاء الحجار من إعداد مشروعه وإعادة ترتيب الصلاحيات والأدوار.
وترجّح المصادر نفسها أن الحكومة ستقرّ المشروعين، لوجود أكثرية مؤيّدة للقانونين داخلها، وسط اعتراض وزراء حركة أمل وحزب الله. لكن ماذا بعد إقرار المشروعين؟
تشير مصادر مقرّبة من بري إلى أن الأخير يحتفظ بعدة خيارات:
1- تحويل مشاريع الحكومة إلى اللجنة النيابية الفرعية المختصّة بمناقشة قوانين الانتخاب برئاسة بو صعب.
2- إدراج اقتراحات قوانين النواب ومشاريع الوزراء بحسب أقدميتها على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما يجعل بعض الاقتراحات، مثل تعديل آلية الانتخاب وفق القانون الحالي بإضافة صوتين تفضيليين بدل صوت واحد، تتقدّم على القوانين الأخرى، إضافة إلى اقتراحات لتعديل توزيع الدوائر وتصغيرها وتعديلات أخرى.
وبحسب المصادر، تفرض هذه القوانين على رئيس المجلس فتح مسألة قانون الانتخابات على مصراعيها والانطلاق في إجراء تعديلات شاملة، وليس الاكتفاء بتعديل يلبّي مصالح فريق واحد. وهذا سيتطلب جلسات عديدة للنقاش في كل التعديلات، وربما الاستعاضة عن القانون الحالي بقانون أكثر عصرية، ما قد يسهم في تأجيل الانتخابات بسبب ضيق المهل.
3- في يد رئيس المجلس ورقة عدم الدعوة إلى جلسات تشريعية في حال تمّ تعطيل جلسة اليوم، وهو ما سيحول دون انعقاد أيّ جلسة مقبلة وبالتالي تعليق كل القوانين المتعلّقة بقانون الانتخاب إلى تاريخ مجهول.
ومن المهم الإشارة إلى أن قانون الموازنة يُناقش في لجنة المال والموازنة، وفور الانتهاء منه يُحوّل إلى الهيئة العامة للنقاش، ما يحوّل المجلس للتركيز على الموازنة حصراً دون أي بنود أخرى. ومن المُتوقّع أن يستغرق النقاش في الموازنة شهراً على الأقل، وربما تتم الإطالة عمداً، علماً أن آخر موعد لتسجيل المغتربين هو 20 تشرين الثاني، ويتوجّب على وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، أي في شباط 2026.
وهذا ما يفسّر توتر «القوات اللبنانية» وسعيها إلى فرض تعديل القانون بشتى الطرق، طمعاً بتغيير نيابي في بعض الدوائر عبر أصوات المغتربين، والاستفادة من العقوبات والعقبات التي قد تحول دون تسجيل غالبية الناخبين المؤيّدين للفريق الخصم. كما يفسّر عدم حماسة بري لانعقاد الجلسة التشريعية، لعلمه أن المقاطعة تمنحه حجة لعدم الدعوة إلى جلسات أخرى، وأن الوقت يعمل لصالحه وحده.
 
مواضيع ذات صلة
جلسة حكومية الخميس في بعبدا اذا تم التوافق على التعيينات وتقرير قانون الانتخاب يناقش اليوم
lebanon 24
28/10/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الموازنة وتعديل قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الثلثاء
lebanon 24
28/10/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية
lebanon 24
28/10/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... وقانون الإنتخاب أبرز بنودها
lebanon 24
28/10/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

اللبنانية

وزراء إلى

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-28
02:15 | 2025-10-28
02:00 | 2025-10-28
01:59 | 2025-10-28
00:04 | 2025-10-28
00:02 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24