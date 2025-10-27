بري غير متحمّس لانعقاد الجلسة التشريعية؟!

Advertisement

كتبت" الاخبار": بدا أن صاحب الدعوة إلى الجلسة التشريعية اليوم ، أي رئيس المجلس ، غير متحمّس لانعقادها، وهو أوعز إلى كل من زاره في اليومين الماضيين، في إطار مبادرة لجمع العدد الأكبر من النواب، بعدم الضغط على أي طرف وعدم محاولة تأمين النصاب، وترك الأمور تسير حسب رغبة كل كتلة.وكان كلّ من والحزب الاشتراكي وتيار المردة قد حسموا حضورهم الجلسة، إلى جانب حركة أمل. وأشارت مصادر كتلة «الاعتدال الوطني» في ساعات بعد ظهر أمس إلى أن الكتلة «تركت حرية القرار لأعضائها، مع التأكيد على أن التشريع ضرورة لاستكمال جدول الأعمال السابق وإقرار القوانين بدل تركها معلّقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الكتلة تؤيّد التصويت للمغتربين بالكامل». وبعدما أكّدت المصادر أن النواب أحمد الخير ووليد البعريني وسجيع عطية وأحمد رستم سيحضرون، مقابل مقاطعة كلّ من محمد سليمان وعبد العزيز الصمد، أبلغ الخير مساء أمس رئاسة المجلس باعتذار الكتلة عن عدم الحضور بعد اجتماع جديد انتهى إلى مخالفة القرار الأول، ما يشير إلى خضوع النواب لضغوط سياسية أدّت إلى تبدّل قرارهم «الحرّ».أمّا كتلة « الجديد»، فأشارت مصادرها إلى أنها ستحضر بكامل أعضائها، وهم النواب عماد الحوت وحيدر ناصر وبلال الحشيمي، فيما سيتغيّب النائب نبيل بدر بداعي السفر، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الكتلة ستثبت على هذا القرار أم تلحق بكتلة «الاعتدال».وكان بعض النواب السنّة قد أشاروا إلى تلميح رئيس الحكومة نواف سلام لهم بوجود مصلحة للحكومة في انعقاد الجلسة التشريعية، للبتّ في مشاريع القوانين والاقتراحات العالقة، وبعضها يحتاج إليه .، أصدر اللقاء النيابي المستقلّ، الذي يضم النواب إلياس بو صعب وإبراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا، بياناً أكّد فيه تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وانتظام عمل المؤسسات، وقرّر ترك حرية الخيار لأعضائه. وأكّدت مصادر اللقاء حضور النواب للجلسة، باستثناء أبي رميا بداعي السفر.كما أكّد بعض النواب المستقلّين، مثل جهاد الصمد وجميل السيد والياس جرادي، حضورهم، غير أن العدد الإجمالي للنواب غير المقاطعين لم يكن كافياً حتى مساء أمس لتأمين النصاب.اضافت" الاخبار":حتى مساء أمس، أعلن حزب الكتائب وكتلة «تحالف التغيير» (مارك ضو، وضاح الصادق وميشال دويهي)، والنواب أشرف ريفي ونعمة أفرام وجميل عبود وميشال معوض وفؤاد مخزومي، التزامهم بقرار القوات بمقاطعة الجلسة. فيما أكّد النواب بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وشربل مسعد وفراس حمدان وياسين ياسين عدم حضورهم للجلسة. إلا أنهم، وفق ما أوضحت النائبة بولا يعقوبيان سيكونون داخل حرم المجلس وليس في الهيئة العامة، و«إذا تأمّن النصاب وقرّر عرض القانون المُعجّل المُكرّر المتعلّق بتعديل قانون الانتخاب في غيابنا للتصويت وإسقاط صفة العجلة عنه، فليس هناك ما يمنعه من ذلك، وسندخل لمراقبة عمل المجلس لأن لدينا ملاحظات كثيرة على عدد كبير من القوانين».وتابعت" الاخبار": "نجح حزب «القوات اللبنانية»، مجدّداً، في جرّ حلفائه إلى الحفرة نفسها، حيث يصدر سمير جعجع الأوامر من معراب، ويُنفّذها الباقون من دون اعتراض. وهو هذه المرة، عندما اشتمّ رائحة «تمرّد»، عمد إلى رفع العصا في وجه من يسمّون أنفسهم «معارضة»، فخيّرهم بين مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها ، أو توزيع صورهم ضمن «لائحة العار» التي عمّمتها «القوات» أمس، في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضمّت صور نواب مُرفقة بعبارة: «مشاركتكم خيانة»، مع وصفهم بـ«الخواريف لدى بري» وبافتقادهم لـ«الكرامة الوطنية».الحملة التي قادها مسؤولو «القوات» تضمّنت تهديداً وترهيباً ووعيداً إذا ما سمح أيّ نائب لنفسه باتخاذ قرار مستقلّ، رغم أن جعجع تجاهل هؤلاء تماماً ولو بالشكل، فلم يدعُ مثلاً إلى اجتماع في معراب بهدف اتخاذ القرار بالإجماع. ورغم أن المقاطعة لا تحصل للمرة الأولى، إذ سبق أن توافق النواب، ومن بينهم كتلة «القوات»، قبل شهر على تطيير الجلسة التشريعية لعدم تضمّن جدول أعمالها اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر القاضي بتعديل قانون الانتخاب وإلغاء الدائرة 16 منه، إلا أن جعجع أراد أمس أن يقدم كـ«قائد الثورة» على بري وحامي حقوق المغتربين.