26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حزب الله نقل صواريخ من سوريا الى لبنان.. واسرائيل ترفع منسوب التحذير
Lebanon 24
28-10-2025
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت هيئة البث
الإسرائيلية
عن مصادر أمنية تأكيدها أن "
حزب الله
نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من
سوريا
إلى
لبنان
خلال الأشهر الأخيرة".
Advertisement
واعتبرت المصادر انه وعلى الرغم من إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة الا انها بعضها وصل إلى مخازن "حزب الله" في لبنان.
وأعلنت المصادر ان
تل أبيب
أبلغت
واشنطن
بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر
الحدود السورية
ـ
اللبنانية
، واصفة الأجواء في لبنان بالمشحونة جدًا مرجحة احتمال اندلاع مواجهة مع
إسرائيل
بشكل مرتفع ولا يمكن منعه كليًا.
مواضيع ذات صلة
زيارات ديبلوماسية مكثفة تسابق خطر التدهور واورتاغوس ترفع منسوب الضغط
Lebanon 24
زيارات ديبلوماسية مكثفة تسابق خطر التدهور واورتاغوس ترفع منسوب الضغط
28/10/2025 15:25:04
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" وارتفاع منسوب التهديدات بالحرب: جاهزون لكل الاحتمالات
Lebanon 24
"حزب الله" وارتفاع منسوب التهديدات بالحرب: جاهزون لكل الاحتمالات
28/10/2025 15:25:04
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
28/10/2025 15:25:04
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر
Lebanon 24
فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر
28/10/2025 15:25:04
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدود السورية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
السورية
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
Lebanon 24
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:16 | 2025-10-28
28/10/2025 09:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
09:02 | 2025-10-28
28/10/2025 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
Lebanon 24
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
08:50 | 2025-10-28
28/10/2025 08:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:16 | 2025-10-28
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:09 | 2025-10-28
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:02 | 2025-10-28
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
08:50 | 2025-10-28
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
08:42 | 2025-10-28
عون لرشاد: دعم مصر مرحّب به لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24