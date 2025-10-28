Advertisement

لبنان

حزب الله نقل صواريخ من سوريا الى لبنان.. واسرائيل ترفع منسوب التحذير

Lebanon 24
28-10-2025 | 01:59
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن "حزب الله نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة".
واعتبرت المصادر انه وعلى الرغم من إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة الا انها بعضها وصل  إلى مخازن "حزب الله" في لبنان.
وأعلنت المصادر ان تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية ـ اللبنانية، واصفة الأجواء في لبنان بالمشحونة جدًا  مرجحة احتمال اندلاع مواجهة مع إسرائيل بشكل مرتفع ولا يمكن منعه كليًا.
