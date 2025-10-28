حزب الله نقل صواريخ من سوريا الى لبنان.. واسرائيل ترفع منسوب التحذير



واعتبرت المصادر انه وعلى الرغم من إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة الا انها بعضها وصل إلى مخازن "حزب الله" في لبنان. نقلت هيئة البث عن مصادر أمنية تأكيدها أن " نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من إلى خلال الأشهر الأخيرة".واعتبرت المصادر انه وعلى الرغم من إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة الا انها بعضها وصل إلى مخازن "حزب الله" في لبنان.

وأعلنت المصادر ان أبلغت بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر ـ ، واصفة الأجواء في لبنان بالمشحونة جدًا مرجحة احتمال اندلاع مواجهة مع بشكل مرتفع ولا يمكن منعه كليًا.