الجيش: تفجير ذخائر في هذه المنطقة اليوم

أعلن الجيش عن تفجير ذخائر غير منفجرة بين الساعة 9 و11 من قبل ظهر اليوم، وجاء في بيان ـــ ما يلي:"بتاريخ 28 /10 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل – ".