خلف الجلسة التشريعية: صراع على شكل السّلطة

Advertisement

وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، يتمسّك محور " " بالقانون الانتخابي النافذ، بوصفه أحد أعمدة التوازن السياسي القائم. فالقانون الحالي، من وجهة نظره، ليس مجرّد نصٍّ تنظيمي، بل درعٌ يحمي النفوذ الذي كرّسته الانتخابات الماضية. ومن هنا، تُقرأ أيّ محاولة لتعديله كتهديدٍ مباشرٍ لمعادلةٍ نجحت حتى الآن في إبقاء ميزان القوى راجحاً لصالحه، فيما يرى أن المطالبة بتعديل بند تصويت المغتربين تمهيدٌ لتشكيل أكثريةٍ جديدة قادرة على فرض رئيسٍ للجمهورية وحكومةٍ من خارج خطّه السياسي.وفي المقابل، تشير المصادر إلى أنّ القوى المناهضة لمحور المقاومة، وفي طليعتها "حزب "، ترى في تعديل القانون فرصتها لإعادة التوازن داخل المجلس المقبل. فهي تدرك أن أي انتخابات وفق القانون الحالي ستُعيد إنتاج المشهد نفسه، وتسعى إلى توسيع الكتلة من خلال استثمار الصوت الاغترابي. وهكذا يتحوّل شعار "حق المغتربين في الاقتراع الكامل" إلى واجهةٍ لرهانٍ أوسع هدفه تعديل موازين القوى وليس مجرّد تصحيحٍ في قانونٍ انتخابي.وبين هذين الخطّين، يحاول أن يقدّم نفسه كحارسٍ للميثاقية والتوازن الوطني، رافضاً إسقاط التوافق الطائفي لمصلحة منطق الأكثريات العددية. غير أنّ هذا الخطاب، وإن بدا في ظاهره دفاعاً عن التعايش، يحمل بُعداً سياسياً أعمق، إذ يتيح له البقاء في موقعٍ وسط يحفظ له دور "بيضة القبّان" داخل النظام، فلا يُحرج بين معسكرين متقابلين، ولا يُستبعد عن التسوية المقبلة. ولذلك يفضّل إبقاء اللعبة مفتوحة، على أن تُحسم موازين القوى قبل أوانها.وترى المصادر أنّ الجلسة التشريعية نفسها لم تعد مجرّد مناسبةٍ دستورية، بل اختبارٌ سياسيّ على شرعية إدارة اللعبة النيابية. فالمعركة لم تعد تدور حول مضمون القانون بقدر ما أصبحت تدور حول من يملك حقّ فتح القاعة أو إقفالها. أمّا خيار المقاطعة الذي لجأت إليه بعض الكتل المعارضة، فلا يبدو سوى استمرارٍ لنهج التعطيل الذي عطّل الاستحقاقات السابقة، إذ يُستخدم كسلاحٍ لإفشال الجلسة قبل انعقادها بدل مواجهة النقاش داخلها، ما يُفقد المؤسسات معناها ويُبقي البلد أسير الشلل والمزايدات.وتضيف المصادر أنّ خطورة المشهد تكمن في أنّ النظام اللبناني نفسه يُدار منذ سنوات بالمنطق ذاته الذي تحكمه هذه المعركة، أي منطق تعطيل المؤسسات عند غياب التوافق واستخدام القوانين كأدوات ضغط. فبدل أن تكون الانتخابات مناسبةً لتجديد الحياة السياسية، تحوّلت إلى ساحةٍ لإعادة تثبيت موازين القوى ذاتها، وإلى اختبارٍ دائمٍ لقدرة كلّ طرفٍ على فرض شروطه داخل اللعبة. ومن هذه الزاوية، لا ينحصر الخلاف الراهن في مسألة قانون انتخاب، بل يتّصل ببنية السلطة نفسها، التي باتت عاجزة عن إنتاج قراراتٍ من داخل مؤسساتها.