لبنان
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
28-10-2025
|
03:04
A-
A+
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة والمازوت 9 ألاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة
الغاز
19 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.391.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.431.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.310.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.061.000
ليرة لبنانية
