ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة والمازوت 9 ألاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 19 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.391.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.431.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.310.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.061.000