محمد يموت.. منسق عام بيروت بقرارا من "المستقبل"

قرر " " تكليف المحامي بمهام منسق عام ، بعد استقالة المحامي ، وفي بيان له قال :

"قرر "تيار المستقبل" تكليف المحامي محمد يموت بمهام منسق عام بيروت، بعد قبول استقالة المحامي عمر ، وذلك بناءً على أحكام المادة ٤١ من النظام الداخلي."



وقد أبدى التيار تقديره لما قدمه الكوش من وقت وجهد خلال فترة توليه منسقية بيروت، متمنياً ليموت كل التوفيق في مهامه إلى حين تعيين منسق عام جديد لبيروت.