لبنان

محمد يموت.. منسق عام بيروت بقرارا من "المستقبل"

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:12
قرر "تيار المستقبل" تكليف المحامي محمد يموت بمهام منسق عام بيروت، بعد استقالة المحامي عمر الكوش، وفي بيان له قال التيار:
"قرر "تيار المستقبل" تكليف المحامي محمد يموت بمهام منسق عام بيروت، بعد قبول استقالة المحامي عمر الكوش، وذلك بناءً على أحكام المادة ٤١ من النظام الداخلي."

وقد أبدى التيار تقديره لما قدمه الكوش من وقت وجهد خلال فترة توليه منسقية بيروت، متمنياً ليموت كل التوفيق في مهامه إلى حين تعيين منسق عام جديد لبيروت.
