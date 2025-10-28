في جنيف.. جمعية "تكافل" تمثل لبنان في ملتقى AidEx 2025

Advertisement

مثل الجمعية المدير التنفيذي ومندوبها في ، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع مؤسسات دولية وإقليمية، ناقشوا خلالها سبل تمويل المشاريع الإنسانية، الابتكارات في مجال المساعدات، دور القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني، حماية العاملين، واستخدام التكنولوجيا بما يتماشى مع رسالة الجمعية ورؤيتها في دعم الطفولة والمجتمعات المتضررة.ويعد ملتقى AidEx 2025 منصة سنوية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات، تجمع الخبراء وصنّاع القرار لاستكشاف حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ما يعكس الجمعية بتطوير العمل الإنساني ورفع مستوى كفاءته على المستوى الدولي.