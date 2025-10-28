Advertisement

لبنان

في جنيف.. جمعية "تكافل" تمثل لبنان في ملتقى AidEx 2025

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:44
شاركت جمعية "تكافل" لرعاية الطفولة في ملتقى AidEx 2025 العالمي للمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، الذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص العامل في المجال الإنساني.
مثل الجمعية المدير التنفيذي ومندوبها في تركيا، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع مؤسسات دولية وإقليمية، ناقشوا خلالها سبل تمويل المشاريع الإنسانية، الابتكارات في مجال المساعدات، دور القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني، حماية العاملين، واستخدام التكنولوجيا بما يتماشى مع رسالة الجمعية ورؤيتها في دعم الطفولة والمجتمعات المتضررة.
ويعد ملتقى AidEx 2025 منصة سنوية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات، تجمع الخبراء وصنّاع القرار لاستكشاف حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ما يعكس التزام الجمعية بتطوير العمل الإنساني ورفع مستوى كفاءته على المستوى الدولي.
 
(الوكالة الوطنية)
