26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في جنيف.. جمعية "تكافل" تمثل لبنان في ملتقى AidEx 2025
Lebanon 24
28-10-2025
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت جمعية "تكافل" لرعاية الطفولة في ملتقى AidEx 2025 العالمي للمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات
الكوارث
، الذي انعقد في مدينة
جنيف
بسويسرا، بمشاركة واسعة من وكالات
الأمم المتحدة
، وجمعيات
الصليب الأحمر
والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص العامل في المجال الإنساني.
Advertisement
مثل الجمعية المدير التنفيذي ومندوبها في
تركيا
، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع مؤسسات دولية وإقليمية، ناقشوا خلالها سبل تمويل المشاريع الإنسانية، الابتكارات في مجال المساعدات، دور القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني، حماية العاملين، واستخدام التكنولوجيا بما يتماشى مع رسالة الجمعية ورؤيتها في دعم الطفولة والمجتمعات المتضررة.
ويعد ملتقى AidEx 2025 منصة سنوية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات، تجمع الخبراء وصنّاع القرار لاستكشاف حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ما يعكس
التزام
الجمعية بتطوير العمل الإنساني ورفع مستوى كفاءته على المستوى الدولي.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
28/10/2025 15:27:08
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
28/10/2025 15:27:08
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا
Lebanon 24
الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا
28/10/2025 15:27:08
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
28/10/2025 15:27:08
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
الصليب الأحمر
الهلال الأحمر
الكوارث
الهلال
الصليب
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
09:22 | 2025-10-28
28/10/2025 09:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
Lebanon 24
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:16 | 2025-10-28
28/10/2025 09:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
Lebanon 24
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
Lebanon 24
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:09 | 2025-10-28
28/10/2025 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
Lebanon 24
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
09:02 | 2025-10-28
28/10/2025 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:22 | 2025-10-28
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
09:16 | 2025-10-28
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
09:09 | 2025-10-28
للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام
09:09 | 2025-10-28
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
09:02 | 2025-10-28
خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟
08:50 | 2025-10-28
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24