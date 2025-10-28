26
لبنان
المطران ابراهيم يشيد بجهود شركة كهرباء زحلة
Lebanon 24
28-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك
، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم،
في دار
المطرانية، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة كهرباء
زحلة
المهندس
أسعد
نكد، بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت
إيلي
معلوف
، في زيارة تهنئة بسلامة العودة إلى
لبنان
.
وخلال اللقاء، ثمّن المطران إبراهيم الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء زحلة في تأمين
التيار
الكهربائي على مدار الساعة لأهالي المنطقة، معتبرًا أن هذا الإنجاز "يشكّل بارقة أمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ويؤكد إمكانية النجاح حين تتوافر الإرادة والعمل الجاد والمسؤول".
من جهته
، أعرب نكد عن تقديره الكبير لدور المطران إبراهيم الوطني والروحي والاجتماعي، مؤكّدًا
التزام
شركة كهرباء زحلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على هذا الإنجاز الحيوي على الرغم من التحديات الراهنة.
واختُتم اللقاء بمناقشة الأوضاع العامة في لبنان، حيث شدّد الطرفان على أهمية التضامن والشراكة الفعّالة بين الجميع لما فيه خير زحلة والبقاع ولبنان ككل.
