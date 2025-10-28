المطران ابراهيم يشيد بجهود شركة كهرباء زحلة

Advertisement

وخلال اللقاء، ثمّن المطران إبراهيم الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء زحلة في تأمين الكهربائي على مدار الساعة لأهالي المنطقة، معتبرًا أن هذا الإنجاز "يشكّل بارقة أمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ويؤكد إمكانية النجاح حين تتوافر الإرادة والعمل الجاد والمسؤول".، أعرب نكد عن تقديره الكبير لدور المطران إبراهيم الوطني والروحي والاجتماعي، مؤكّدًا شركة كهرباء زحلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على هذا الإنجاز الحيوي على الرغم من التحديات الراهنة.واختُتم اللقاء بمناقشة الأوضاع العامة في لبنان، حيث شدّد الطرفان على أهمية التضامن والشراكة الفعّالة بين الجميع لما فيه خير زحلة والبقاع ولبنان ككل.