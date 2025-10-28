Advertisement

لبنان

نقمة على الحكومة.. "ليست المرة الاولى"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1434969-638972438281698656.png
Doc-P-1434969-638972438281698656.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للحكومة اللبنانية، في ضوء التجاهل والاهمال الرسمي لرحيل الشاعر طليع حمدان، ان على مستوى الحضور او حتى على مستوى التكريم.
Advertisement
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ايضاً غياب البيانات الرسمية في تكريم الراحل حمدان خصوصاً وان الامر اقتصر على بيان لوزارة الثقافة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
lebanon 24
28/10/2025 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": كاتس يقرر إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول 2023
lebanon 24
28/10/2025 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
lebanon 24
28/10/2025 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سابقة تهزّ فرنسا...رئيس في سجنها للمرة الأولى!
lebanon 24
28/10/2025 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الثقافة

طليع حمدان

اللبنانية

حمدان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24