لبنان

في ريف حمص.. ضبط 11 مليون حبة كبتاغون مهربة من لبنان (صور)

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:22
أفادت وكالة سانا السورية أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكن من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت تقل نحو 11 مليون حبة كبتاغون في ريف حمص الجنوبي.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن السلطات صادرت الحبوب المخدرة والسيارة المستخدمة في التهريب، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية.

كما شددت إدارة مكافحة المخدرات على مواصلة جهودها لملاحقة تجار المخدرات ومروّجيها، والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية على أمن المجتمع وسلامته.
 
 
 
 
 
 
(وكالة سانا السورية)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24