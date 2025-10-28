في ريف حمص.. ضبط 11 مليون حبة كبتاغون مهربة من لبنان (صور)

Advertisement

أفادت أن فرع مكافحة المخدرات في تمكن من ضبط سيارة قادمة من الأراضي ، كانت تقل نحو 11 مليون حبة كبتاغون في الجنوبي.وأوضحت عبر قناتها على أن السلطات صادرت الحبوب المخدرة والسيارة المستخدمة في التهريب، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية.كما شددت على مواصلة جهودها لملاحقة تجار المخدرات ومروّجيها، والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية على أمن المجتمع وسلامته.