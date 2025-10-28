Advertisement

لبنان

السّليم يسرق موسم الزيتون ويفر إلى سوريا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2025 | 04:45
عُلم أن المسؤول المُكلّف بالمشروع الزراعي قي قرية الطيري الجنوبية السوري "أ. السّليم" أقدم على سرقة محاصيل زيتون عائدة إلى مواطنين من الجنوب ومبلغ مالي قُدّر بأكثر  من عشرة الاف دولار أميركي إضافةً إلى عدد من الكراسي والطاولات وفرّ إلى الأراضي السورية.
الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الموضوع  وفي  آخر من حوادث سرقة البيوت التي اجتاحت القرية منذ أسبوعين والتي يتردد أن لـ"السّليم" وصهره يد فيها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

