السّليم يسرق موسم الزيتون ويفر إلى سوريا!

عُلم أن المسؤول المُكلّف بالمشروع الزراعي قي قرية الجنوبية السوري "أ. السّليم" أقدم على سرقة محاصيل زيتون عائدة إلى مواطنين من الجنوب ومبلغ مالي قُدّر بأكثر من عشرة الاف دولار أميركي إضافةً إلى عدد من الكراسي والطاولات وفرّ إلى الأراضي .الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الموضوع وفي آخر من حوادث سرقة البيوت التي اجتاحت القرية منذ أسبوعين والتي يتردد أن لـ"السّليم" وصهره يد فيها.