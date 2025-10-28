Advertisement

لبنان

مركز الخيام: هذه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القرى السورية المحتلة

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1434978-638972444441463935.png
Doc-P-1434978-638972444441463935.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب تلقيه رسائل من أبناء القرى السورية المحتلة تفيد بوقوع أعمال قتل وخطف وترهيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع غياب أي تدخل إنساني أو تغطية إعلامية.
Advertisement

وأشار البيان إلى حادثة قتل المواطن محمد أحمد قاسم حمادة في 12 حزيران 2025 ببلدة بيت جن – محافظة القنيطرة، إضافة إلى اقتياد عدد من المدنيين إلى جهات مجهولة. ومن بين المختطفين المعروفين: أحمد حسين الصفدي، محمد حسين الصفدي، حسام محمد الصفدي، محمد بديع حمّادة، علي قاسم حمّادة، عامر محمد البدوي، ومأمون محمد السعدي.

وأكد المركز أنه أرسل كتابًا إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتحريك عاجل لكشف مصير المختطفين، مطالبًا جامعة الدول العربية بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المخطوفين وتسليم لوائح بأسمائهم، خاصة بعد تزايد أعداد المفقودين منذ 7 تشرين الأول 2023.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تفجير للعدو الإسرائيلي في تلة حمامص المحتلة عند اطراف مدينة الخيام
lebanon 24
28/10/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب: للاستنفار والتقصي عن مصير الأسرى اللبنانيين
lebanon 24
28/10/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" في بيروت بدعوة من مركز الخيام دعمًا لأسطول الصمود
lebanon 24
28/10/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي وتدهم منزلين
lebanon 24
28/10/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

الدول العربية

الإسرائيلي

علي قاسم

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-10-28
09:16 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:09 | 2025-10-28
09:02 | 2025-10-28
08:50 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24