مركز الخيام: هذه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القرى السورية المحتلة

أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب تلقيه رسائل من أبناء القرى المحتلة تفيد بوقوع أعمال قتل وخطف وترهيب على يد قوات ، مع غياب أي تدخل إنساني أو تغطية إعلامية.وأشار البيان إلى حادثة قتل المواطن محمد أحمد حمادة في 12 حزيران 2025 ببلدة بيت جن – محافظة القنيطرة، إضافة إلى اقتياد عدد من المدنيين إلى جهات مجهولة. ومن بين المختطفين المعروفين: أحمد حسين الصفدي، محمد حسين الصفدي، حسام محمد الصفدي، محمد بديع حمّادة، حمّادة، عامر محمد البدوي، ومأمون محمد السعدي.وأكد المركز أنه أرسل كتابًا إلى مكتب مفوضية لحقوق الإنسان لتحريك عاجل لكشف مصير المختطفين، مطالبًا بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المخطوفين وتسليم لوائح بأسمائهم، خاصة بعد تزايد أعداد المفقودين منذ 7 تشرين الأول 2023.