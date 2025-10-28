26
لبنان
مركز الخيام: هذه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القرى السورية المحتلة
Lebanon 24
28-10-2025
|
04:36
A-
A+
أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب تلقيه رسائل من أبناء القرى
السورية
المحتلة تفيد بوقوع أعمال قتل وخطف وترهيب على يد قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
، مع غياب أي تدخل إنساني أو تغطية إعلامية.
وأشار البيان إلى حادثة قتل المواطن محمد أحمد
قاسم
حمادة في 12 حزيران 2025 ببلدة بيت جن – محافظة القنيطرة، إضافة إلى اقتياد عدد من المدنيين إلى جهات مجهولة. ومن بين المختطفين المعروفين: أحمد حسين الصفدي، محمد حسين الصفدي، حسام محمد الصفدي، محمد بديع حمّادة،
علي قاسم
حمّادة، عامر محمد البدوي، ومأمون محمد السعدي.
وأكد المركز أنه أرسل كتابًا إلى مكتب مفوضية
الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان لتحريك عاجل لكشف مصير المختطفين، مطالبًا
جامعة الدول العربية
بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المخطوفين وتسليم لوائح بأسمائهم، خاصة بعد تزايد أعداد المفقودين منذ 7 تشرين الأول 2023.
(الوكالة الوطنية)
