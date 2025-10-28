Advertisement

لبنان

مرقص استقبل الوفد العراقي المشارك في "ملتقى الإعلام العربي"

28-10-2025 | 05:22
Doc-P-1435023-638972475268779974.png
Doc-P-1435023-638972475268779974.png photos 0
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مطار رفيق الحريري الدولي القنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية، إلى جانب الوفد العراقي الذي وصل إلى بيروت للمشاركة في أعمال "ملتقى الإعلام العربي" الذي يُعقد غداً.
وضم الوفد الدكتور نوفل هلال الموسوي، والدكتور فاضل عبد الحسن هاشم، والأستاذ حسن ناظم نور الدين، والأستاذ عمر عبد الحسن عبد الله.
 
