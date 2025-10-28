24
لبنان
في عكار.. شبكة تزوير وتهريب سوريين في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
28-10-2025
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه وفي إطار مكافحتها لجرائم التهريب والتزوير، تمكنت
مديرية عكار الإقليمية
–
مكتب القبيات
، وبتاريخ 26/10/2025، من توقيف (ف. غ.) و(ب. غ.) لقيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين باستخدام ختم مركز المصنع الحدودي التابع للمديرية العامة للأمن العام.
وخلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين بحوزتهما ختمين مزورين لمركز المصنع الحدودي، إضافة إلى وكالة بيع سيارة مزورة وشهادة جمركية مزورة، كما اعترفا بتزوير مستندات رسمية وتهريب أشخاص من
سوريا
إلى
لبنان
.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
