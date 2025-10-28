في عكار.. شبكة تزوير وتهريب سوريين في قبضة أمن الدولة

Advertisement

أعلنت أنه وفي إطار مكافحتها لجرائم التهريب والتزوير، تمكنت – ، وبتاريخ 26/10/2025، من توقيف (ف. غ.) و(ب. غ.) لقيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين باستخدام ختم مركز المصنع الحدودي التابع للمديرية العامة للأمن العام.وخلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين بحوزتهما ختمين مزورين لمركز المصنع الحدودي، إضافة إلى وكالة بيع سيارة مزورة وشهادة جمركية مزورة، كما اعترفا بتزوير مستندات رسمية وتهريب أشخاص من إلى .وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص.