في داريا.. الأمن الداخلي يوقف مخالفين لقرار منع الصيد البري

خلال دورياتها التي تقوم بها لملاحقة وتوقيف المخالفين لقرار منع الصيد البرّي في ، أوقفت فصيلة في 5 أشخاص و3 آليات في محلة داريا الواقعة ضمن نطاق بلدة عاصون.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت في الآونة الأخيرة، وبشكل شبه يومي، عدداً من الأشخاص الذين خالفوا القرار المذكور، في منطقة تعد واحدة من أبرز مناطق الصيد البرّي في الضنية، وتشكل عنصر جذب لهواة هذا النوع من الصيد.