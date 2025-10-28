إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟

Advertisement

طلبت الموفدة الأميركية من الجهات المعنيّة منع أي تسجيل صوتي خلال لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، في خطوةٍ أثارت اعتراض عدد من الصحافيين الأجانب الذين كانوا قد حضروا لتغطية الزيارة.ووفق مصادر مطّلعة، يأتي هذا الإجراء في إطار حرص اورتاغوس على إبقاء محادثاتها ضمن ما يُعرف بالمجالس بالأمانات، خصوصاً في ظلّ الظروف السياسية الحسّاسة التي يمرّ بها ، وما يرافقها من تباينٍ في الموقف الأميركي حيال الملفات الداخلية.المصادر نفسها أشارت إلى أنّ هذا التكتّم قد يعكس طبيعة الرسائل التي تحملها اورتاغوس ، والتي يُراد أن تُنقل ضمن قنوات مغلقة بعيداً عن التفسيرات العلنية أو التصعيد الإعلامي.