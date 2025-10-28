Advertisement

لبنان

لمُناقشة ملف الجنوب... من ستلتقي أورتاغوس؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:31
أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
ووفقاً للمعلومات، سيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة. 
