اللبنانية الأولى استقبلت وفد التايكواندو في بعبدا

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:34
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وفدًا من الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة في قصر بعبدا.
وضمّ الوفد كلًا من اللاعبة الدولية ليتيسيا عون (التي حلّت خامسة في أولمبياد باريس 2024)، واللاعبة الدولية السابقة ورئيسة لجنة الشباب في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي أندريا باولي (مشاركة في أولمبياد لندن 2012)، إلى جانب اللاعبة الشابة سارة صليبا (18 عامًا) التي تستعدّ للمشاركة في أولمبياد الصم المقرّر في تشرين الثاني المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، برفقة ذويها.

في مستهلّ اللقاء، رحّبت السيدة الأولى بالوفد، متمنّية التوفيق للّاعبة صليبا في استحقاقها الأولمبي المقبل، ومؤكدة أن ما حققته يعكس إرادة المرأة اللبنانية وقدرتها على تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات.

من جهته، عرض الدكتور ظريفة أمام السيدة عون أبرز إنجازات رياضة التايكواندو اللبنانية في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، مشيرًا إلى انتشار اللعبة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أطلعها على تحضيرات اللاعبة صليبا للمشاركة في أولمبياد الصم، آملاً أن تحقق نتيجة مشرّفة للبنان في هذه الدورة التي تتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق الألعاب الأولمبية للصم في باريس.
