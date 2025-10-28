اللبنانية الأولى استقبلت وفد التايكواندو في بعبدا

Advertisement

استقبلت الأولى السيدة نعمت عون وفدًا من الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة في .وضمّ الوفد كلًا من اللاعبة الدولية ليتيسيا عون (التي حلّت خامسة في أولمبياد 2024)، واللاعبة الدولية السابقة ورئيسة لجنة الشباب في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي أندريا باولي (مشاركة في أولمبياد 2012)، إلى جانب اللاعبة الشابة سارة صليبا (18 عامًا) التي تستعدّ للمشاركة في أولمبياد الصم المقرّر في تشرين الثاني المقبل في العاصمة طوكيو، برفقة ذويها.في مستهلّ اللقاء، رحّبت السيدة الأولى بالوفد، متمنّية التوفيق للّاعبة صليبا في استحقاقها الأولمبي المقبل، ومؤكدة أن ما حققته يعكس إرادة المرأة اللبنانية وقدرتها على تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات.، عرض الدكتور ظريفة أمام السيدة عون أبرز إنجازات رياضة التايكواندو اللبنانية في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، مشيرًا إلى انتشار اللعبة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أطلعها على تحضيرات اللاعبة صليبا للمشاركة في أولمبياد الصم، آملاً أن تحقق نتيجة مشرّفة للبنان في هذه التي تتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق الألعاب الأولمبية للصم في باريس.